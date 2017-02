Arsène Wenger a tranché dans le vif. Alors qu’il ne lui reste que quelques mois de contrat chez les Gunners et qu’il n’a toujours pas signé de prolongation, le technicien alsacien a le mérite de ne rien lâcher et de ne pas hésiter à prendre même quelques décisions de taille.

Pour preuve, en conférence de presse ce mardi soir, l’entraîneur du club londonien a confirmé que Petr Cech resterait sur le banc en Ligue des Champions face au Bayern Munich pour laisser David Ospina titulaire au poste de gardien de but : « Je n’ai rien à cacher. Nous en sommes ici maintenant en raison de ses bonnes performances ». Titulaire en phase de poules de la C1, le Colombien conserve donc la confiance de son entraîneur. Cech se consolera avec le championnat.

We're at our press conference...

So, who will start in goal for us in #FCBvAFC ?

The boss confirms it will be this man pic.twitter.com/ggU1fAPdjD

— Arsenal FC (@Arsenal) 14 février 2017