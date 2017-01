Les dernières minutes du match Arsenal – Burnley (2-1) ont été bouillantes, les Gunners remportant la partie à la dernière seconde, et Arsène Wenger a eu du mal à tenir ses nerfs. « Il est présumé qu’autour de la 92e minute, il a usé d’un langage violent et/ou insultant à l’égard du quatrième arbitre, et de l’avoir bousculé dans le tunnel où il était resté après son exclusion du banc de touche », a déclaré la Fédération anglaise dans un communiqué accusateur ce lundi.

Dimanche, l’entraîneur français a été expulsé par l’arbitre du match après s’être énervé en raison d’un penalty accordé à Burnley dans le temps additionnel. Wenger a ensuite cherché à regarder les dernières minutes du match dans le tunnel de l’Emirates Stadium et des images vidéos l’ont montré poussant Anthony Taylor, le quatrième arbitre, lorsque celui-ci lui a demandé de s’en aller. Après le match, il s’est excusé pour son comportement. « Je regrette tout. J’aurais dû me taire, partir et rentrer chez moi. Je m’excuse ». L’entraîneur des actuels seconds de Premier League a jusqu’à jeudi soir pour répondre de ces accusations. Pour des faits similaires, Alan Pardew s’était vu infliger une suspension de deux matches et 20 000 livres d’amende.