Le scénario fut incroyable, ce mardi soir, entre les Gunners et les joueurs de Bournemouth : mené 0-3, les hommes de Wenger ont finalement arraché le nul en fin de match 3-3. Grâce notamment à deux passes décisives et un but d’Olivier Giroud. Un régal pour les fans de football, mais finalement une mauvaise opération pour une équipe qui joue le titre. D’où le sentiment partagé de l’entraîneur français, relayé par L’Equipe, à la fin du match

« Ce fut un test physique et mental pour nous. Physique car nous avons eu du mal à répondre au rythme appliqué par Bournemouth. Mais nous avons réussi à faire preuve de résilience et d’une grande force mentale pour nous en sortir. A la fin vous êtes même frustré de ne pas avoir gagné le match. Nous avons manqué quelques opportunités. Ce sont des détails importants qui font la différence à la fin, il faut rester concentré jusqu’à la dernière minute. Les sentiments sont partagés après un tel match : vous pensez aux trois points alors que vous n’en avez qu’un. Mais quand vous êtes menés 3-0 après 70 minutes, il faut savoir se contenter d’un nul », a-t-il déclaré.