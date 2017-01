L’aile de pigeon magique d’Olivier Giroud face à Crystal Palace fait le tour du monde. Bien qu’auteur de celui qui sera probablement le but de la saison, l’attaquant français a préféré rester modeste : « j’ai eu une réussite maximale, j’étais en déséquilibre. C’est vraiment de la réussite. C’était un sentiment génial parce que je voulais marquer dès la première minute. J’ai essayé de dévier le ballon. Je n’ai jamais marqué un but comme ça avant...Je pense que c’est mon meilleur but ! ». Son coach, Arsène Wenger s’est lui emballé devant les caméras de SFR Sport.

« C’est un des plus beaux buts que j’ai jamais vus, la surprise et le geste spectaculaire font partie de la beauté. Je dis souvent aux joueurs que la beauté est dans l’efficacité. Le geste est magnifique, surprenant, spectaculaire et efficace, tout est réuni pour en faire de l’art. L’implication de Giroud au départ de l’action m’a plu, c’est un vrai but collectif avec une réaction individuelle surprenante, c’est du ballet. A l’entrainement, quand il fait ses gammes devant le but, il met des buts spectaculaires, mais un comme celui-là je ne l’ai jamais vu en marquer. En 30 ans de carrière, je n’ai jamais vu un tel but, avec un ballon si haut et dans le dos, je ne m’en souviens pas », a confié le tacticien, qui a pourtant vu de nombreux chefs d’œuvres de joueurs comme Thierry Henry ou Dennis Bergkamp.