L’avenir d’Arsène Wenger est plus que flou. Depuis la débâcle sur la pelouse de l’Allianz Arena à Munich (5-1), le technicien français est sous les feux des critiques. En effet, l’illustre coach des Gunners, en poste depuis plus de 20 ans, est en fin de contrat à la fin de la saison et n’a toujours pas prolongé.

Évidemment sa situation contractuelle attire plusieurs clubs, notamment des clubs chinois et du Moyen-Orient. Selon le Daily Mail, Arsène Wenger aurait cependant rejeté une grosse offre chinoise pour rester parmi l’élite, et ce même s’il quitte Arsenal à l’issue de la saison. La Chine voulant sûrement rajouter un nom d’entraîneur clinquant à leur ligue, qui compte déjà parmi elles Manuel Pellegrini, Scolari, Villas-Boas ou encore Cannavaro.