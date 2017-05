En cas de succès face au LOSC ce dimanche soir, l’AS Monaco se rapprochera très très fortement du titre de champion de France. Mieux, si les Parisiens ne s’imposent pas face à Saint-Etienne dans le même temps, le club de la Principauté sera officiellement sacré champion de Ligue 1.

Et d’après les informations du Parisien, les Monégasques recevront une belle prime en cas de sacre : entre 300 000 et 400 000 euros pour les joueurs plus souvent alignés en championnat. Jackpot également pour Leonardo Jardim qui devrait recevoir quant à lui 700 000 euros !