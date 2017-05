L’AS Roma a-t-elle décidé de se séparer de Clément Grenier une fois son prêt terminé ? C’est en tout cas l’hypothèse soutenue par la Gazzetta dello Sport ce jeudi. Une information qu’il convient cependant de prendre avec des pincettes comme l’assure l’entourage du maître à jouer à RMC.

« Le club de Rome n’a pas statué sur son avenir, et donc n’a pas décidé la levée ou non de l’option d’achat qui accompagne son prêt », affirment les conseils du joueur, tandis qu’un rendez-vous est prévu d’ici la fin du mois de mai avec le staff du club de la Louve et son nouveau directeur sportif : Monchi.