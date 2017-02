Pour Lyon, la victoire en Ligue Europa sera sûrement la seule porte d’entrée « accessible » pour une qualification en Ligue des Champions. Avec 13 points de retard sur l’actuel troisième, le PSG, avec un match en retard, les Lyonnais semblent être en effet distancés en Ligue 1. Mais sur leur chemin en coupe d’Europe se trouve un adversaire des plus coriaces : l’AS Roma de Luciano Spalletti. Seconds de Serie A, les Romains sont en très bonne forme et résistent au rythme effréné que leurs imposent les Napolitains juste derrière eux. Victorieux de Villarreal en seizièmes de finale (victoire 0-4 à l’aller et défaite 0-1 au retour) les joueurs du club de la Louve respectent énormément leur prochain adversaire, dont l’effectif est composé d’individualités « fortes » selon Spalletti.

« Lyon a une équipe avec des individualités fortes. Lacazette et Tolisso notamment sont des « top joueurs ». C’est un tirage difficile, mais nous sommes heureux d’atteindre ce stade de la compétition avec des matches de haut niveau, dans une période chargée pour nous avec beaucoup de rendez-vous importants. Je parlerai sûrement avec Clément Grenier de notre adversaire » a déclaré Spalletti, propos relayés par Le Progrès.