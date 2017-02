Monaco s’est baladé face à Metz. Tout aurait pu être parfait, mais Boschilia, le Brésilien de 20 ans est sorti sur blessure. Le choc n’est pas impressionnant, mais le cri de douleur du milieu offensif a tout de suite alerté les soigneurs de l’ASM. Il est sorti sur civière.

Coup dur pour l’ASM puisque le joueur est décisif à chaque fois qu’il joue comme en témoigne sa passe décisive pour Mbappé, un peu plus tôt dans la rencontre. Affaire à suivre, on espère pour lui et son club que ce n’est rien de grave.