A 18 ans, l’âge actuel de Kylian Mbappé, Edinson Cavani foulait pour ses premières fois les pelouses de l’élite uruguayenne avec Danubio son premier club professionnel. En 2005/2006 il participait à 10 matches et inscrivait 4 buts. Un score honorable pour le jeune joueur qu’il était alors que le championnat de son pays natal demeurait sans doute bien moins compétitif que la Ligue 1 où il évolue aujourd’hui avec son compère monégasque. Cette saison, l’attaquant asémiste a inscrit 7 buts en 18 matches de L1 et un but essentiel en Ligue des Champions mardi dernier contre Manchester City (défaite 3-5). Une performance qui n’a pas laissé insensible Edinson Cavani.

« C’est un attaquant que j’aime bien. Il a marqué un but important dans un match capital. Pour moi, il a tout pour continuer à grandir, car il est très jeune. C’est un attaquant qui aime jouer en profondeur mais qui aime bien aussi recevoir le ballon dans les pieds. J’espère qu’il pourra continuer à grandir comme il le souhaite » témoigne Cavani pour SFR Sport.