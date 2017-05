David Trezeguet est une légende de la Juventus et est toujours lié aux Bianconeri puisqu’il est ambassadeur du club. Dans L’Équipe du jour, l’ancien buteur est revenu sur la prestation de Kylian Mbappé face à la Juventus (0-2), en demi-finale de Ligue des Champions, la semaine passée.

« C’est un joueur unique, mais il est encore jeune et les défenseurs de la Juventus ne lui ont pas rendu la tâche facile. Dani Alves, Barzagli et compagnie lui ont fait comprendre d’emblée qu’il n’allait pas passer une bonne soirée. Il a été relativement discret, mais il va se mettre petit à petit au diapason du très haut niveau. C’est un immense espoir. Titi jouait davantage sur le côté et il était plus dans la vitesse et la puissance, Mbappé se déplace sur tout le front de l’attaque, » a-t-il confié.