La semaine de l’AS Saint-Etienne a été marquée par le départ de Christophe Galtier. L’entraîneur, propulsé entraîneur en chef des Verts en 2009, va donc laisser un grand vide dans le Forez et la formation ligérienne doit dorénavant lui trouver un successeur. Et comme l’assure Bernard Caïazzo sur RMC, les candidatures se multiplient.

« Tout est ouvert. On a reçu 40 candidatures spontanées et on n’a répondu à personne. Ce sera le job de Roland Romeyer et du directoire de mettre en place un processus de sélection, d’en sélectionner trois, on n’est pas dans l’urgence, et ensuite faire un choix qui sera déterminant. Nous voulons voir du spectacle. On peut ne pas être en Champion’s League ou en Ligue Europa, mais on doit produire du jeu et que les gens ne s’emmerdent pas. La priorité des priorités est là », explique le dirigeant stéphanois.