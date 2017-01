Rarement une arrivée n’a déclenché autant de rage et de haine auprès des supporters stéphanois. Anthony Mounier, qui vient de s’engager pour un prêt de six mois à l’AS Saint-Etienne, n’est pas le bienvenu dans le Forez et les supporters stéphanois n’ont pas manqué de lui annoncer par le biais d’une banderole avec le message « Mounier : nos couleurs ne seront jamais les tiennes » mais aussi sur les réseaux sociaux.

Conscient de cette problématique, l’ancien Lyonnais veut très rapidement s’expliquer avec les supporters afin de crever l’abcès. « J’ai demandé au Président la possibilité de rencontrer les groupes de supporters. Je suis prêt à m’expliquer avec les supporters pour partir sur de bonnes bases. J’ai commis des erreurs de jeunesse. Le club compte sur moi et je veux tout faire pour leur rendre cette confiance. » A la vue des réactions virulentes de ces derniers à son égard, Mounier a intérêt à se montrer très convaincant…