Jeudi, les hommes de Christophe Galtier affronteront en Ligue Europa le club le plus cher du monde, mais les Verts retrouvent également un homme qui a été leur bourreau en Ligue 1 entre 2012 et 2016. En effet, lors de ses quatre années passées au Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimovic n’aura jamais autant marqué contre une équipe française que l’AS Saint-Etienne (14 buts toutes compétions confondues). Pas rancunier, l’entraîneur de l’ASSE dévoile au Telegraph une grande admiration pour la personnalité et le talent du géant suédois, au point de le comparer à une légende de Manchester United : Eric Cantona.

« C’est un bon gars. Comme pour José Mourinho, il est différent de son image. Il a une grande, grande, grande, grande personnalité. Mais chaque fois que je le rencontrais, il y avait un respect mutuel. Nous avons beaucoup joué contre le PSG et au début, nous avons gagné mais après l’arrivée d’Ibra - c’était blah, blah, blah ... but, but, but » raconte Galtier avant de rajouter : « j’adore ce genre de joueurs. Ils sont forts, très forts. Quand je regarde Ibra, je pense à Eric Cantona. Grande personnalité. Il peut devenir fou en une seconde, dire de grandes choses, puis, « OK, je l’ai dit ». Mais, surtout, c’est un joueur incroyable. Et il marque. Buts, buts, buts. Beaucoup de gens ont dit qu’il serait en difficulté en Angleterre, mais il en est déjà à 20 buts (toutes compétitions confondues, NDLR) ».