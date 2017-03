Christophe Galtier est annoncé sur le départ en fin de saison depuis quelques semaines. En cause ? Des désaccords avec la direction. Mais le natif de Marseille ne veut pour le moment pas entendre parler de départ. Il a pris les rênes de Saint-Étienne en 2009. Depuis, le club n’a cessé d’améliorer ses performances. Dans un entretien accordé au Progrès, Christophe Galtier rappelle qu’il n’est pas encore parti.

« Holà ! Moi, je suis sous contrat et, jusqu’à preuve du contraire, je n’ai jamais dit que je voulais quitter le club. Ensuite que je divise ? Heureusement qu’il y a des désaccords. Être en opposition avec le président, ça nous a permis de sortir quelques fois de situations catastrophiques comme quand j’ai pris l’équipe. Et chaque saison, le club a progressé. Oui, heureusement que je divise, sinon, je n’aurais que des courtisans autour de moi et je n’aurais pas fait huit ans ici. Quand on passe 24 heures sur 24, pendant neuf ans ensemble, il y a des désaccords, comme dans un mariage, mais cela ne veut pas dire divorce. »