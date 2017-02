Rarement un joueur aura fait autant de mal à l’AS Saint-Étienne. Avant le match allé des seizièmes de finale de Ligue Europa, Zlatan Ibrahimovic avait déjà inscrit 14 buts en 13 matchs contre les Verts. Faisant du club du Forez sa victime favorite au cours de sa carrière (devant Palerme qui en a pris 12 en 15 matchs). Stéphane Ruffier devait jubiler cet été, lorsque le géant suédois traversait la manche pour rejoindre Manchester United. « Enfin, débarrassé », pensait-il sûrement. Mais le sort en a décidé autrement et le tirage au sort de la Ligue Europa a décidé de replacer l’ancien numéro 10 du PSG sur la route de la défense stéphanoise. Et au match aller, la sanction est une nouvelle fois tombée et Ibra a mis un triplé, le troisième de sa carrière contre Sainté. Et ce mercredi, Ibra sera de retour dans son chaudron adoré. Une nouvelle qui ne rassure pas trop Romain Hamouma, attaquant de l’ASSE.

« Il ne joue pas ? Si, ah merde… Que voulez-vous que je vous dise... C’est un grand joueur et face à nous, il a de la réussite. Lui, il est confiance par contre (rires). Ça fait plusieurs années que l’on joue contre lui, plusieurs années qu’il nous met des buts. Il n’y a pas de recette miracle pour l’arrêter, car même lorsqu’il ne court pas beaucoup, le ballon vient sur lui. Il faudra être encore plus vigilant. Essayer de le canaliser au mieux même si ça reste très difficile, car il se fait oublier. Alors, oui franchement, c’est un peu chiant de jouer contre lui, mais on n’a pas le choix » a déclaré Hamouma au Progrès.