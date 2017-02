L’ASSE a remporté le derby face à l’OL ce dimanche (2-0). Les Verts ont fait craquer les Gones, réduits à neuf après les exclusions de Ghezzal et Tolisso. Un comportement que Romain Hamouma déplore en zone mixte, critiquant l’attitude de ses adversaires rhodaniens.

« Je pense qu’ils étaient un peu énervés, ils ont essayé de faire mal à notre papy. Mais papy a préféré ne pas revenir parce qu’il avait peur pour lui. Nous, on est toujours resté humble dans la victoire, ça on ne peut pas nous l’enlever. Eux, ils ont un peu de mal avec ça. Nous, on s’en fiche, on ne va pas parler d’eux ».