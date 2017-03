L’avenir de Christophe Galtier à l’AS Saint Étienne est toujours flou. En poste depuis 2009 dans le club du Forez, le quinquagénaire n’est pas sûr de rempiler une 9e année chez les Verts. Dans L’Équipe du jour, Bernard Caïazzo l’affirme : « Ça ne dépend ni de lui ni de nous, mais d’offres de clubs plus importants que le nôtre ».

En cas de départ du natif de Marseille, les dirigeants stéphanois explorent déjà plusieurs pistes. Les plus sérieuses d’entre elles mènent à l’entraîneur caennais Patrice Garande et à Michel Dessuyer, l’ancien technicien de la Côte d’Ivoire. Christophe Galtier, a qui il reste un an de contrat, prévoit une réunion avec son agent lors de la trêve internationale, en mars. Toutefois, Bernard Caïazzo affirme que « si Christophe Galtier reste, on le prolongera ».