Incapable de marquer à domicile face à Nancy mercredi soir (0-0), l’AS Saint-Etienne n’a pas réussi à boucler l’année 2016 par une victoire. Suite à cette contre-performance, Christophe Galtier a néanmoins souligné l’attitude positive de ses joueurs, tout en pestant contre l’état de la pelouse du stade Geoffroy-Guichard.

« Cela fait six mois que je ferme ma gueule et six mois que l’on a un terrain de merde. C’est indigne d’une équipe européenne. C’est une honte et j’en appelle aux responsables, non pas au jardinier, d’y mettre beaucoup plus d’argent pour nous rendre un terrain digne de ce nom », a déclaré l’entraîneur des Verts après la rencontre.