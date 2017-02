Le dernier derby ASSE-OL a été bouillant entre les Verts et les Gones ce dimanche (2-0 pour Saint-Etienne). La fin de match, marquée notamment par les expulsions de Rachid Ghezzal et de Corentin Tolisso, a totalement dégénéré. Le second joueur de l’Olympique Lyonnais a été l’auteur d’un tacle très dangereux sur Fabien Lemoine, qui aurait pu avoir de graves conséquences pour l’intégrité physique du Stéphanois. S’il s’en est finalement sorti indemne, l’ancien Rennais avait décidé de quitter le match avant son terme, complètement dépité. Dominique Rocheteau, idole du stade Geoffroy-Guichard entre 1971 et 1980, était allé à sa rencontre et Lemoine lui a dévoilé son dégoût de la situation.

« Je lui ai parlé après le match. Il était très touché, totalement dépité. Il parlait d’arrêter le foot : "si c’est comme ça, je préfère arrêter plutôt que de revivre de tels moments." (...) Bruno (Genesio), j’ai beaucoup de respect pour lui. Mais je ne sais pas pourquoi il a dit que Fabien avait pourri la fin de rencontre. Il y a trop de nervosité sur le terrain. Il faut que ça reste dans les valeurs du sport. Sinon, où va-t-on ? Dimanche, ça a dégénéré pour des gestes qu’on ne doit pas voir sur un terrain » a témoigné Rocheteau dans Le Parisien. Pour rappel, un ancien joueur de l’OL a eu un comportement inacceptable sur la chaîne du club, alors que celui-ci commentait le match.