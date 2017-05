Les dirigeants des Verts veulent prendre leur temps. Pour remplacer Christophe Galtier, ces derniers ont rencontré deux prétendants au poste d’entraîneur de l’ASSE dans la journée de mardi : Éric Roy et Fabio Celestini. Selon l’Équipe, le second aurait les faveurs de l’état-major de Saint-Étienne. En plus d’avoir l’habitude de développer un jeu offensif séduisant, il accepterait de venir dans le Forez sans adjoint.

Ce qui est un avantage puisque les seconds de Galtier sont encore sous contrat. Il ne demande pas un salaire mirobolant : 40 000 euros par mois, et il arriverait gratuit puisque son club actuel - Lausanne-Sport - sera d’accord pour le libérer de ses deux années de contrat pour services rendus. Le quotidien affirme également que les dirigeants stéphanois se laissent encore 15 jours pour réfléchir et pour éventuellement étudier de nouvelles candidatures.