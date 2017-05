Après neuf ans passés au club, Christophe Galtier a fait ses adieux au public stéphanois le week-end dernier face au PSG (0-5). Le coach forézien vivra son dernier match sur le banc des Verts lors de la dernière journée de Ligue 1, face à Nancy (samedi, 21h). Et les dirigeants lui cherchent activement un successeur.

Dans Le Progrès, on en apprend plus sur le profil recherché. Les Verts rechercheraient un entraîneur offensif, capable de faire confiance aux jeunes. Et Caïazzo et Romeyer regarderaient à l’étranger, notamment du côté de Bâle. L’entraîneur du club suisse, Urs Fisher (51 ans), sera libre à la fin de la saison. La seconde piste mène à Martin Schmidt (50 ans). Le quotidien Bild l’annonce sur le départ de Mayence alors qu’il est en contrat jusqu’en 2018. Affaire à suivre.