Jorginho a signé à l’AS Saint Étienne il y a quelques jours en provenance d’Arouca, club de Liga NOS. Le joueur de 21 ans est notamment passé par Manchester City avec qui il a disputé la Youth League. Ce vendredi, les dirigeants stéphanois présentaient leur joueur à la presse. L’occasion pour l’attaquant de livrer ses premières impressions.

« J’ai reçu beaucoup de messages de fans stéphanois. Je veux les remercier de même que les dirigeants pour leur confiance. Je suis content de mon premier entrainement. J’ai été très bien accueilli par mes coéquipiers, il y a une très bonne ambiance. Je suis attiré par le but et je joue à chaque fois comme si c’était mon dernier match, je déteste perdre. Je n’ai pas eu encore l’occasion de voir le stade sinon sur de belles vidéos, j’ai hâte d’y jouer et d’aider l’équipe. Tout le monde me parle de l’importance du derby. Je suis heureux d’arriver à ce moment de la saison et de pouvoir le vivre », a-t-il déclaré.