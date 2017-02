Demain à 18 heures, l’AS Saint-Étienne accueille Manchester United en seizième de finale retour de l’Europa League. Si Christophe Galtier a avoué qu’il croyait en une remontada des Verts, la mission sera très compliquée puisque les Mancuniens se sont imposés 3 à 0 jeudi dernier à Old Trafford.

De plus, José Mourinho, agacé par l’attitude suffisante de ses joueurs en première période la semaine dernière face à l’ASSE, avait confié qu’il alignerait la meilleure équipe possible lors du match retour. Le technicien portugais amènera ainsi 20 joueurs avec lui dans le Forez.

De Gea, O’Hara, Romero ; Bailly, Blind, Fosu-Mensah, Rojo, Smalling, Valencia, Young ; Carrick, Fellaini, Mata, Mkhitaryan, Pogba, Lingard, Schweinsteiger ; Ibrahimovic, Martial, Rashford.

Jose Mourinho is taking a 20-man #MUFC squad to France for tomorrow's game & you can find out who's travelling here : https://t.co/bQbCeJaat7 pic.twitter.com/ciqGhz691z

