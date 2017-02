« Ce sont des enculés ! Ce sont des malades mentaux ! ». Tels étaient les propos du président de l’ASSE Bernard Caïazzo, recueillis par les caméras de Canal +, hier soir après le derby remporté par les Vets (2-0). Interrogé par OL TV, le président lyonnais Jean-Michel Aulas n’a pas manqué de répondre à son collègue.

Lemoine : "Je ne joue pas pour me faire casser la jambe" Caïazzo : "Tu as raison, mais c'est des enc... !" #Jplus1 pic.twitter.com/EdubrCtR6l — J+1 (@jplusun) 5 février 2017

« Le terme qui a été utilisé, au-delà même du fait que c’était des joueurs qu’il n’apprécie pas, est une insulte très grave, grossière. Je pense que les joueurs vont sanctionner le président Caiazzo parce que non seulement il ne devait pas dire ça, et pas à la télévision. Ça m’a fait de la peine parce que je l’ai beaucoup aidé à prendre la tête du syndicat de Première Ligue et je pensais qu’on avait dépassé un stade de relation qui a été quelque fois aride mais qui a là dépassé l’entendement. Je le regrette. Je lui passerai un coup de fil quand le moment sera venu et peut-être que la commission de discipline ou d’éthique va s’en saisir parce que ce sont des mots grossiers », a expliqué le président de l’Olympique Lyonnais.