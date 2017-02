C’est l’un des chocs de cette 23e journée de Ligue 1. L’Olympique Lyonnais se déplace sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne ce dimanche soir pour le tant attendu derby rhodanien. Présent en conférence de presse ce vendredi, Alexandre Lacazette n’a pas hésité à taquiner les Stéphanois, sans oublier d’évoquer le geste de son coéquipier Anthony Lopes face à l’OM ce mardi (2-1 ap).

« On a l’habitude lors des derbys, on sait que le moindre grain de sable déclenche beaucoup de polémiques. Pour l’histoire d’Anthony (Lopes, Ndlr) (...) on ne doit pas en faire toute une montagne, il n’y avait rien de grave. Avec ou sans ça, il y avait déjà assez de haine du côté des Verts pour Anthony. Ces polémiques rajoutent encore plus l’envie de jouer. On sait que ce sera chaud. Et de savoir que les Verts sont déjà énervés, ça sera encore mieux (rires) », a déclaré l’attaquant lyonnais. Le derby est lancé !