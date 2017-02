Les commentaires de Jérémy Berthod sur OL TV à l’occasion du derby du Rhône avaient fait énormément parler hier sur les réseaux sociaux. Le commentateur avait notamment tenu des propos jugés violents à l’égard de joueurs stéphanois. « Un jour ou l’autre, Lemoine, faudrait qu’il prenne vraiment. (...) Je ne suis même pas sûr qu’il soit touché. Il se relève (...) Lemoine qu’est ce qu’il fait ? Il s’est pris pour qui ? Il veut rentrer, ça va. Il fait la moitié de ce qu’il fait et il rentre (rires). Ils (les Stéphanois, Ndlr) font les malins parce qu’ils mènent 2-0. Ouais, c’est violent (le tacle de Tolisso, Ndlr). Mais à un moment donné, c’est bon. Au moins il tombe pour quelque chose », avait-il par exemple dit à l’antenne. Et l’ancien joueur s’est excusé via un communiqué publié sur le site officiel de l’Olympique Lyonnais.

« Mes propos dans le temps additionnel du derby relèvent d’une colère mal maitrisée et je m’en excuse auprès de ceux qui en ont été choqués. Je pense avoir eu un comportement exemplaire pendant toute ma carrière de joueur et c’est avec ce même état d’esprit que je me suis engagé dès ma reconversion dans la voie de la formation aux métiers d’entraîneur. Je n’ai jamais souhaité la blessure d’aucun joueur et je regrette profondément mes propos impulsifs de dimanche. J’essaie d’apporter dans mes commentaires mon expérience de joueur professionnel tout en laissant transparaître ma passion pour l’OL qui est mon club depuis mon plus jeune âge. Je n‘aurais pas dû perdre mon sang froid dimanche après l’entrée en jeu de Fabien Lemoine et le premier accrochage avec Rachid Ghezzal. Actuellement en stage de BEF, j’ai pu m’excuser auprès des autres stagiaires dont de nombreux sont supporters stéphanois. J’apprends de mes erreurs et celle-ci me servira, j’en suis convaincu. Je garderai la passion pour mon club que je transmettrai dans le respect du jeu et des adversaires et, comme sur le terrain, avec une meilleure gestion de mes émotions », a confié l’ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais et de l’AJ Auxerre.