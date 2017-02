Un derby entre l’OL et l’AS Saint-Etienne n’est jamais un match comme les autres. D’ailleurs, les hostilités ont déjà commencé et les polémiques ont commencé à fuser. Un match explosif considéré comme l’un des rendez-vous phares si ce n’est le plus important de l’année pour les supporters des deux camps. Durant plus de 20 ans, l’OL a imposé sa loi à Geoffroy Guichard en restant invaincu entre 1994 et 2014. Mais depuis deux ans, l’ASSE a renversé la tendance et reste sur deux succès de suite (3-0 et 1-0).

Une dynamique qui pourrait se prolonger dimanche d’autant que l’ASSE reste sur deux victoires consécutives en Ligue 1. Ajoutez à cela que l’OL reste sur une spirale pour le moins négative avec deux défaites de rang, que le club rhodanien a perdu lors de ses deux déplacements en 2017, que la défense lyonnaise a déjà encaissé 8 buts lors des 5 derniers matches, qu’Alexandre Lacazette est touché à un mollet et loin d’être à 100 % et vous pouvez vous laisser tenter par la jolie cote proposée par notre partenaire Zebet. En effet, la victoire de l’AS Saint-Étienne à domicile face à l’OL est proposée à 3,65. De quoi toucher le jackpot en misant sur les Verts !

