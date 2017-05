Selon les informations de RMC Sport, l’entraîneur suisse Fabio Celestini s’est rendu au centre d’entrainement de Saint-Étienne, pour visiter les installations et s’entretenir avec Roland Romeyer et Domnique Rocheteau et David Wantier.

Le jeune coach de 41 ans est actuellement en poste à Lausanne, où il a fait monter le club en première division. Les discussions avec l’ancien joueur troyen et marseillais sont concrètes. Affaire à suivre.