Le président et propriétaire d’Aston Villa, Tony Xia, a décidé de s’exprimer sur son compte Twitter ce mardi. Après avoir fermé la porte à un départ de Jordan Amavi, il l’a entrouverte pour un autre Jordan, Veretout, actuellement prêté à l’AS Saint-Etienne.

Recruté pour 10,5 M€ au FC Nantes il y a un an et demi, Veretout n’avait pas réussi à s’imposer au cours de la saison passée, marquée par une relégation en Championship. Or, selon Calciomercato, la Juventus Turin aurait un oeil sur lui, au cas où la Vieille Dame ne parviendrait pas à boucler ses autres pistes pour renforcer son entrejeu. Improbable ? Pas vraiment si l’on en croit Tony Xia, qui a répondu à un internaute s’étonnant de la rumeur. « Ce n’est pas fou. Nous accepterons de laisser partir Jordan s’il ne sent pas heureux à Villa », a-t-il twitté.