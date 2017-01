C’est le match du jour en Espagne. L’Athletic accueille l’Atlético dans son antre de San Mamés. Les deux équipes arrivent sur des dynamiques bien différentes, puisque les Madrilènes ont remporté leurs trois dernières rencontres de Liga, alors que les Basques restent sur deux nuls. Ils ont cependant l’avantage de jouer à la maison, où ils n’ont perdu qu’un match cette saison en championnat.

Et pour ce match, Diego Simeone aligne du classique, avec le retour de Gameiro à la place de Torres en pointe. Vrsaljko est toujours présent sur le côté droit de la défense. Côté Athletic, Williams est seul en attaque. On notera les absences de Beñat et de Yeray.

Les compositions

Athletic : Iraizoz - De Marcos, Bóveda, Laporte, Balenziaga - San José, Iturraspe - Lekue, Raúl García, Muniain - Williams

Atlético de Madrid : Moyá - Vrsaljko, Giménez, Godín, Filipe - Saúl, Gabi - Koke, Carrasco - Griezmann et Gameiro