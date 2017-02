Kevin Gameiro a vécu une semaine à émotion. Il a d’abord appris le décès de sa grand-mère avant de marquer un magnifique triplé en Liga ce samedi. Entré à l’heure de jeu en remplacement de Fernando Torres, le Français a inscrit le deuxième triplé le plus rapide de l’histoire du championnat espagnol puisqu’il a trouvé le chemin du but à la 80e, 81e et 85e minute. Ce coup du chapeau a offert la victoire à l’Atlético Madrid face à Gijon 4-1. En zone mixte, l’attaquant est revenu sur ce bel exploit.

« Avec l’Atletico, c’est mon premier hat-trick. Je suis heureux pour la victoire de l’équipe. Ça a été une journée spéciale pour moi. J’ai perdu ma grand-mère cette semaine et j’étais triste. Ces buts sont pour elle. J’ai travaillé pendant la semaine pour être prêt. Il y a dix jours, j’ai manqué un penalty et la semaine dernière, une belle occasion, mais j’avais confiance en moi. Je connais mes qualités pour aider l’équipe. Je suis bien ici et j’espère que nous allons obtenir quelque chose cette saison. (...) Je suis un attaquant et les attaquants doivent marquer des buts. Je travaille dur et je vais continuer ainsi pour aider l’équipe à marquer. »