Alors qu’il avait laissé entendre qu’il pouvait rejoindre Manchester United dans les prochaines semaines, Antoine Griezmann a fait marche arrière après la décision du TAS de confirmer l’interdiction de transferts pour l’Atlético de Madrid.

Selon The Independent, le joueur français a même appelé personnellement l’entraîneur des Red Devils – José Mourinho – pour lui indiquer qu’il ne bougera pas cet été. Le média anglais explique que Griezmann attendait que son club actuel soit dédommagé par un gros transfert, et que les Colchoneros pourraient réinvestir cette somme sur un autre grand joueur pour le remplacer. Par respect pour son club et pour Diego Simeone, qu’il admire énormément, il a assuré ne pas se sentir prêt à laisser ces derniers dans une position sportive aussi délicate.