Sur la troisième marche du podium lors de l’attribution du Ballon d’Or 2016, Antoine Griezmann a réalisé une belle année avec notamment deux finales en Ligue des Champions et lors de l’Euro 2016. Mais le Français a été un peu moins décisif ces dernières semaines avec les Colchoneros en Liga. Il n’a plus marqué depuis le 2 octobre, c’était lors de la 7ème journée de Liga (il a marqué entre temps 3 buts en Champions League).

Une disette qui n’inquiète pas Grizi qui a confié à AS : « Cela ne me préoccupe pas. C’est certain que je suis énervé de ne pas marquer de but. Je ne trouve pas le but. Pour les attaquants, il y a des fois où on ne marque pas et d’autres occasions où le ballon d’entre pas ou n’atteint pas le but. Mais je sais qu’avec du travail cela reviendra. Durant les entraînements, je me sens bien devant le but adverse et mon intention est toujours de travailler pour le bien de l’équipe, de m’amuser sur le terrain et d’y être heureux ».