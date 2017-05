L’avenir d’Antoine Griezmann est décidément flou. Le joueur ne sait pas vraiment où il va évoluer l’année prochaine et les déclarations de l’attaquant de l’équipe de France sont contradictoires.

Annoncé du côté de Manchester United, le Colchenero a tenu à calmer le jeu, dans un entretien accordé à Onda Cero. « Je suis bien dans mon club. Mes agents discutent avec l’Atlético, alors on verra ce qui se passera. On décidera de mon avenir cet été. Si je pars cet été, la date dépendra des éliminatoires pour le Mondial 2018. Je suis heureux ici. J’ai parlé avec mon entraîneur, avec Koke et Godin. Mon avenir est entre les mains du président. On verra »