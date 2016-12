Présent lors du tournoi de jeunes organisé par la Liga aujourd’hui, le conseiller-délégué de l’Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil, s’est confié sur l’avenir de Diego Simeone, qui fait beaucoup parler en Espagne.

« C’est sûr qu’il continue en tant qu’entraîneur cette saison et la suivante. Il est ici depuis cinq ans et le plus raisonnable c’est qu’il reste encore plus longtemps parce que nous sommes enchantés de son travail. On continue de grandir. Le plus intelligent pour les deux parties c’est de continuer ensemble pendant plus d’années », a expliqué le fils de l’ancien président Jesus Gil.