Interpellé aux côtés de sa petite amie, Lucas Hernandez était passé devant le juge début février suite à une dispute conjugale. Le procureur avait d’ailleurs requis une peine de sept mois de prison avec sursis pour le joueur et de six mois pour sa compagne.

La sentence est tombée aujourd’hui, et les deux individus ont finalement été condamnés à 31 jours de travaux d’intérêts généraux d’après Europa Press. Le joueur a également reçu une mesure d’éloignement d’au moins 500 mètres et une interdiction de communiquer avec sa compagne pendant six mois.