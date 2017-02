La semaine avait très mal commencé, elle s’est clôturée de la plus belle des manières pour Kévin Gameiro (29 ans). Après avoir enterré sa grand-mère, dont il était très proche, l’ancien attaquant lorientais a inscrit un triplé en 4 minutes et 55 secondes après être entré en jeu à la 62e minute (contre Gijon ; victoire 1-4 des Colchoneros). Le deuxième hat-trick le plus rapide de l’histoire de la Liga, après celui de Bebeto qui en avait inscrit un en 4 minutes lors de la saison 1995-1996 avec La Corogne. Une performance qui permettra peut-être à Gameiro, qui n’avait inscrit aucun but depuis novembre, de retrouver une place de titulaire avec l’Atlético Madrid.

« Je ne pouvais pas être content sur le banc. Et je sentais bien que je n’étais pas à mon niveau. Certes, je donnais des passes décisives quand j’entrais en jeu, mais je suis avant tout là pour marquer. Je ne vais pas dire que j’étais dans le trou... Mais pas loin. J’étais hors du coup » a déclaré Gameiro dans une interview accordée à l’Équipe.