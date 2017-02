Quatrième de Liga, l’Atlético Madrid vit une saison plus compliquée que les précédentes. Si sportivement tout n’est pas parfait, le club de la capitale doit aussi gérer le dossier Lucas Hernandez en parallèle. Il y a quelques jours, le jeune talent tricolore a été placé en garde à vue. Il a été soupçonné de violences conjugales. Hier, AS a révélé que le procureur a requis une peine de 7 mois de prison pour le joueur et de 6 mois pour sa compagne. Mais Lucas Hernandez ne fera pas de prison ferme puisqu’il n’a pas d’antécédents.

Vendredi, l’Atlético Madrid avait publié un communiqué de presse dans lequel il a apporté son soutien au joueur. Le président Enrique Cerezo a demandé de la patience hier dans l’émission El Larguero. Des propos relayés par Estadio Deportivo : « Nous avons déjà publié un communiqué très clair. Ceci est en train d’être jugé et il faut respecter ce que les juges décident. L’Atlético est contre tout type de violence et nous attendons de voir quelle décision le juge prendra. Quand il dira quelque chose, nous donnerons notre opinion et nous dirons ce que nous avons à dire ». Le patron des Colchoneros a précisé qu’il n’avait pas discuté personnellement de cette affaire avec son entraîneur, Diego Simeone.