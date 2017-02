Vendredi dernier, Lucas Hernandez était placé en garde à vue, soupçonné de violences conjugales. Sa compagne avait également été entendue par les policiers, et la version qui semblait se dégager dans la presse espagnole était celle d’une bagarre dans laquelle les deux individus se seraient échangés les coups.

Aujourd’hui, tous deux étaient entendus au tribunal. D’après les informations du quotidien AS, le procureur a requis une peine de sept mois de prison pour le joueur et de six mois pour sa compagne. Quoi qu’il en soit, et quelle que soit la décision finale du juge, aucun des deux ne fera de ferme, n’ayant aucun antécédent pénal à leur actif.