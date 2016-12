Alors que l’Atlético Madrid connaît une première partie de saison un poil compliquée (6e de Liga à 9 points du leader, le Real Madrid), l’avenir de Diego Simeone au sein du club colchonero est remis en question. Dans un long entretien accordé à Marca, le technicien rojiblanco a tapé du poing sur la table pour rassurer les supporters madrilènes, évoquant même la possibilité de poursuivre l’aventure encore quelques temps.

« Pourquoi dire que je vais partir ? Donnez-moi une raison pour le dire. J’ai un contrat (jusqu’en juin 2018) et si la saison prochaine, le club a la possibilité de recruter, de renouveler l’effectif, de faire un effort pour l’entraîneur et l’équipe, surtout… La difficulté est que nous sommes là depuis cinq ans, cela donne la sensation qu’un cycle est terminé, et ça me rend fou. Quand tout le monde dit que c’est fini, moi, je pense l’inverse », a-t-il lâché. C’est dit !