Battu à l’aller au Bernabéu 3-0 en demi-finale de la Ligue des Champions, l’Atlético Madrid a un immense défi à relever demain face au Real s’il veut se hisser pour la 3e fois en 4 ans en finale. Présent en conférence de presse ce mardi soir à la veille de la rencontre, Diego Simeone s’attend à une belle réaction de la part de ses joueurs. Il estime que son équipe est capable de revenir et de pourquoi pas réaliser un exploit historique face au tenant du titre.

« Si j’étais contraint de motiver les joueurs pour un match comme celui-ci, il faudrait que je quitte le club. Je ne crois pas que ce sera un match comparable au match aller. Nous allons affronter un immense adversaire, qui nous a battu 3-0 chez lui, qui nous avait battu 3-0 chez nous en Liga, qui nous a battu lors de deux finales (en C1 2014 et 2016). Il est clair que c’est un beau défi. (...) Nous avons confiance en nous-mêmes, nous connaissons nos forces. Nous n’allons pas changer d’approche par rapport à ce match. Nous avons confiance dans ce que nous sommes capables de faire. J’ai confiance dans mes joueurs, je les connais pour la majorité d’entre eux depuis cinq ans et demi et je n’ai pas de doute sur le fait que nous allons faire un bon match », a affirmé El Cholo dans des propos rapportés par l’AFP.