On savait plus ou moins qu’il allait rester du côté de Madrid la saison prochaine, mais c’est plus ou moins désormais officiel. L’entraîneur de l’Atlético a scellé son avenir en conférence de presse.

« Oui je vais rester », a-t-il tout simplement répondu lorsqu’un journaliste l’a questionné sur son avenir. Il découvrira donc, comme prévu, le Wanda Metropolitano dès la saison prochaine ?