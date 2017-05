Les différentes sorties médiatiques d’Antoine Griezmann sur son avenir ne sont pas passées inaperçues en Espagne et ont eu le don d’énerver les supporters colchoneros. « Je pense que ça va se décider (son avenir, ndlr) dans les deux semaines. C’est pas mal comme réponse. Aller à Manchester United comme David Beckham ? Possible. Sur une échelle de 1 à 10 ? Si 10, c’est fait (le transfert, ndlr) alors disons 6. Oui je me rends compte de ce que je dis. C’est la première fois que je le dis », a-t-il notamment expliqué. Ce matin, Fernando Torres a répondu à son coéquipier.

« Ce que nous on veut c’est que nos joueurs veuillent rester, pas qu’ils restent, mais qu’ils veulent rester. Ce qui est important c’est de leur transmettre que l’Atlético est le meilleur endroit, que le club puisse leur montrer ce qu’il représente et à partir de là, c’est une décision personnelle », a-t-il expliqué, en patron.