Annoncé depuis plusieurs semaines au Paris Saint-Germain, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait arriver très bientôt dans la capitale française. Selon Bild, l’attaquant de 27 ans du Borussia Dortmund a été aperçu en train de faire ses valises par son voisinage.

Ses meubles seraient emballés et il semblerait bien que le Gabonais serait sur le point de déménager. Le frère du joueur, Willy, a posté une vidéo sur Instagram du garage de l’ancien Stéphanois sur laquelle on peut apercevoir une voiture et de nombreux lourds bagages.