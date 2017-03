Mercredi dernier, Pierre-Emerick Aubameyang participait à un événement organisé à Londres par son équipementier, le Nike Strike Night mettant en scène les meilleurs artificiers de la marque au cours d’un concours de buteurs. L’attaquant gabonais du Borussia Dortmund s’était d’ailleurs fait remarquer avec une nouvelle coupe faisant apparaître une virgule rouge au niveau des tempes.

Une originalité de coiffure qui s’est poursuivie jusqu’à samedi et le match remporté largement 6-2 par le BvB face au Bayer Leverkusen. Auteur d’un doublé, Aubameyang s’est fait sérieusement sermonné par sa direction pour une originalité capillaire qui n’a pas du tout été du goût du directeur sportif du club. Interrogé par Sky et relayé par Bild, Michael Zorc reproche ouvertement à son buteur d’avoir fait passer ses intérêts et son sponsor principal (Nike) à celui du sponsor du club (Puma). « C’est le logo de son sponsor personnel et ce n’est pas du tout de notre goût. Il n’a pas intérêt à recommencer, ce sont des choses qui ne se font pas. On va en discuter » Résultat, si PEA ne devrait pas être sanctionné par son club, il devrait tout de même avoir le droit à un entretien personnel avec Michael Zorc dans la semaine...