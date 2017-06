Dossier Pierre-Emerick Aubameyang (27 ans) suite. L’attaquant du Borussia Dortmund a fait ses valises après la victoire en Coupe d’Allemagne. Il semble, d’après Revier Sport, bien décidé à rejoindre le Paris SG. Le quotidien allemand explique en effet que le Gabonais n’a plus d’autre option sur le marché.

L’AC Milan et Arsenal, qui s’intéressent à lui, ne sont pas qualifiés pour la Ligue des Champions, compétition qu’il souhaite absolument jouer, tandis que la Chine ne le tenterait pas plus que cela. L’Atlético Madrid, un temps cité, ne peut plus inscrire de nouveaux joueurs jusqu’en janvier 2018. Seul le PSG répond donc à ses attentes. Seulement, le club de la capitale a une autre priorité, Alexis Sanchez (28 ans, Arsenal), et ce, même si, a priori, le Chilien penche plutôt pour le Bayern Munich. Si le PSG décidait de ne pas passer à l’action (ce qui est pour l’instant le cas puisque le BVB n’a reçu aucune offre), Pierre-Emerick Aubameyang pourrait rester à Dortmund, assure Revier Sport.