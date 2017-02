Le retour de Dimitri Payet au Vélodrome, l’espoir qui revient à Marseille, un stade en fusion et la rivalité toujours grandissante entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais : tels sont les ingrédients qui transforment un simple 16e de finale de Coupe de France en une grande affiche qui passionne les foules.

Et ce second Olympico en l’espace de quelques semaines seulement n’a pas blasé le public, loin de là. Diffusé ce mardi soir sur France 3 la rencontre à suspens qui a donné lieu à une victoire de l’OM a rassemblé 3 millions de téléspectateurs pour 13,9% de part d’audience (PdA). Devançant donc la série Chicago Med sur TF1 (2,8 M) l’émission de M6, Chasseurs d’appart, le choc des champions (2,7 M) et le documentaire de France 2, L’épopée des gueules noires (2,7 M).