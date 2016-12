Quatrième de Ligue 1 à mi-saison, l’Olympique Lyonnais est en embuscade, guettant les faux-pas de l’OGC Nice, de l’AS Monaco, et du Paris Saint-Germain pour, qui sait, jouer les troubles-fêtes en fin d’exercice. Mais à l’heure qu’il est, les Gones n’apparaissent clairement pas favoris dans une éventuelle course au titre.

Mieux, pour Jean-Michel Aulas, le club promis au sacre en fin d’exercice n’est autre que... L’AS Monaco bien sûr ! « Je pense que c’est Monaco, parce qu’ils ont plus de moyens que les autres sur un certain nombre de dimensions, et ils ont surtout les meilleurs joueurs. Ça se jouera entre Monaco et Paris, mais Monaco a eu une période incroyable sur le plan de la réussite. Monaco est mon favori pour le titre », a-t-il affirmé alors que les deux clubs sont en froid. Du JMA comme on l’aime !