L’Olympique Lyonnais joue certainement le match le plus important de sa saison ce jeudi soir au Parc OL face à l’Ajax Amsterdam en demi-finale retour de Ligue Europa. Et après une lourde défaite 4 buts à 1 aux Pays-Bas, les Lyonnais devront réaliser un véritable exploit pour obtenir leur billet pour la finale de la C3.

Forcément, toute la "Team Duga", emmenée notamment par Christophe Dugarry et Jérome Rothen, s’expriment actuellement sur le sujet sur les ondes de RMC . Et visiblement, Jean-Michel Aulas n’apprécie pas les propos des deux anciens joueurs, désormais consultants, assez pessimistes quant aux chances des hommes de Bruno Genesio de se qualifier face aux Néerlandais. « Vous êtes insupportables d’être méchants comme cela avant un Match capital pour la France et l’OL ! Allez l’OL », a posté le président du club rhodanien sur Twitter.